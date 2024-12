Escenario número uno. Llevas tres semanas estudiando a tope. Sabes que las preguntas del examen serán muy concretas y que tendrás que comprenderlas tal como aparecen y contestarlas tal como se espera que las contestes. De todas tus facultades cognitivas, que son muchas, la de la memorización es aquí la más importante. La imaginación queda en un segundo plano. La capacidad crítica también. Porque si te sales un poco de la respuesta normativa te caerá un suspenso como una catedral. Tienes los nervios por las nubes. Y esa rigidez de la prueba hace que te bloquees y que te resulte aún más complicado rescatar esa respuesta única de lo más profundo de tu mente. Una pesadilla.

Escenario número dos. Has estado tres semanas leyendo el temario con curiosidad. Centrándote en las partes que más llamaban tu atención. Divagando en las ideas que te inspiraban algunas. Generando tu propia postura. Tu propio discurso. Siendo crítico con todas esas cosas que te chocaban. No has tenido que memorizar. Solo comprender. Jugar mentalmente. El día del examen no hay examen: se trata simplemente de una conversación con tu profesorx en la que habláis libremente del temario. No hay reglas. No hay juicios. Es un lienzo sobre el que evidenciar tus ideas más personales acerca de lo que ha estado mamando todas esas semanas. Más versátil. Más libre. Una maravilla.