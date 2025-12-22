El acceso de los menores de edad a la pornografía se ha intensificado muchísimo esta última década a causa del móvil y la constante conexión a internet: ha bajado la edad a la que se consume por primera vez, ha aumentado la frecuencia de consumo semanal y ha crecido el consumo de vídeos pornográficos que incluyen vejaciones contra las mujeres. Algo que, como escriben estos dos trabajadores sociales en The Conversation , afecta a su manera de entender el deseo, el consentimiento y las relaciones afectivas. Y sí, prohibir el acceso es una opción muy poco realista. De ahí que el Reino Unido tenga otro plan: obligar a sus menores a recibir cursos de educación sexual.

En concreto, y como explica el periodista Rafa de Miguel , “con las nuevas medidas chavales a partir de 11 años podrán ser obligados a realizar cursos centrados en hacerles entender la diferencia entre la pornografía a la que tienen fácil acceso en sus teléfonos móviles y una relación”. Esto es clave porque ataca el principal problema del consumo de este tipo de contenido: el hecho de que, a falta de una educación sexual reglamentaria o familiar, los chavales asimilan todo lo que ven en él como la única referencia de lo que debe ser el sexo. En palabras del primer ministro, Keir Starmer, “muy a menudo las ideas tóxicas echan raíz muy pronto sin que nadie las cuestione”.

