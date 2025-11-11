Es una barbaridad. Y no porque la sexualidad no pueda comenzar de manera natural a esas edades. Está claro que cada cuerpo es único y todos conocemos gente que comenzó a masturbarse siendo aún muy niñx. Lo que es muy bestia es que con 8 o 9 años ya estén viendo unos contenidos que nada tienen que ver con la sana curiosidad de autoexplorarse, sino con unas prácticas muy locas patrocinadas por una industria pornográfica tremendamente machista. Pero es lo que hay: en estos momentos, y según un estudio reciente , la edad a la que lxs niñxs se inician en el consumo de este tipo de contenidos está entre los 8 y los 13 años.

Para que te hagas una idea, y como apuntan los investigadores en trabajo social Jose Daniel Rueda y Mario Ramírez en The Conversation, “un 20 de los adolescentes ha accedido a estos contenidos antes de los 10 años y más del 90% lo ha hecho antes de los catorce”, la mayoría de ellos a través del teléfono móvil. Y es que es muy sencillo: pones una web en el buscador, entras, confirmas falsamente que tienes más de 18 años y ya tienes vía libre para ver todo lo que quieras. Lo más suave y natural y lo más salvaje. Sobre todo esto último: parece que los niños y los chavales tienden a ver bastante contenido relacionado con la cosificación de la mujer.