El sexo en pareja suele perder algo de morbo conforme transcurren los años. Y ahí comienzan las conversaciones y propuestas para darle una nueva vida: que si comprar juguetitos sexuales, que si acudir a un local swinger , que si abrir la relación... Y nada de esto está bien o mal: todas las alternativas sexuales están bien siempre y cuando haya consenso entre ambas partes. No obstante, es curioso cómo tendemos a buscar las soluciones más complicadas cuando existen algunas mucho más sencillas a nuestra disposición. Una de ellas, y que puedes empezar a utilizar tan pronto como termines de leer este artículo, es introducir un espejo en la fórmula sexual. Un verdadero game changer .

¿Pero por qué? Parecen existir muchos motivos. Para empezar, es un recurso que te permite ver partes del cuerpo de tu pareja que no sueles ver. Y ya sabemos lo trascendente que resulta la visión para la excitación humana. Ese culito dando botes o esa espalda rocosa te encienden de una manera brutal. Pero es que además el espejo te da acceso a otras regiones habitualmente vetadas para ti: regiones de tu propio cuerpo. Es una oportunidad para descubrirte como protagonista sexual, para abrazar el autoerotismo, para mejorar tu autoimagen y para incrementar tu confianza y disfrutar con la idea de que la otra persona esté gozando de la tremenda preciosidad que eres . Mola mucho.

Pero también tiene sus obstáculos. El primero de ellos es la inseguridad: las personas que no se sienten cómodas con su cuerpo pueden estar excesivamente cohibidas durante el sexo con espejo, por lo que lxs expertxs recomiendan practicar a solas para ir ganando comodidad. El segundo de ellos es la obsesión por verse bien. Si toda tu atención está en verte sexy en el espejo, y ello no te permite soltarte y fluir, te vas a privar del verdadero placer. Por último, está la timidez, la incapacidad de manejar tanta intensidad visual, pero es una mera cuestión de ir probando y aclimatándose a ello. Si te atrae la idea, claro, si no pasa olímpicamente. Es solo una alternativa más.