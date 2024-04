A medida que nos vamos haciendo mayores, mucha gente busca estabilidad y calma. Nuestros estilos de vida cambian y nuestrxs gustos también. No sé, piensa en una comida que te gustara mucho y de tanto comerla te aburrió. De repente, esa pizza del restaurante favorito de todxs tus amigos empezó a tener un sabor repetitivo y empezaste a ver todos sus defectos. Pues también pasa con el sexo y las fantasías sexuales.

El psicólogo Justin J. Lehmiller ha estudiado a lo largo de su carrera las fantasías sexuales de más de 10.000 personas en todo el mundo. Y se ha dado cuenta de varias cosas: primero, que las personas de 20 años somos las más pervertidas. En cambio, las personas entre 40 y 50 años tienen la mayor cantidad de fantasías sobre la no monogamia y tener varias parejas . ¿Tiene sentido, no? Tenemos ganas de experimentar, de hacer las cosas más locas, de probarlo todo. En cambio, a los 40 o 50 años si estamos con nuestra pareja con la que ya lo hemos hecho todo, quizá soñemos en cambiar y que nos lo haga otra persona.

Aunque a veces tendemos a pensar en que la personalidad es algo estático, que no cambia, lo cierto es que sí lo hace. “Yo me transformo”, como decía Rosalía. Pues sí, aunque nos empeñemos en decir que la gente no cambia, hay rasgos y patrones de nuestra conducta que inevitablemente lo van a hacer. Es lo que tiene estar vivo, vaya.