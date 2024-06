La segunda tiene también mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando: la conexión emocional y física con la otra persona. Sí, tú estás muy preocupadx por ofrecerle una experiencia sexual grandiosa y, al hacerlo, estás levantando muros entre tú y tu pareja sexual, lo que irónicamente te aleja de tu objetivo. La tercera pieza, de una importancia brutal, es la intimidad sexual . Y no la confundas con una buena técnica a la hora de besar o de masturbar. Esto va más de cómo vuestras maneras de encarar el sexo coinciden o no. De cómo os acopláis en la cama. De cómo entráis en la misma dimensión íntima o permanecéis cada unx en la suya. Y ojo: esto puede trabajarse con paciencia.

La cuarta, y una vez más está muy vinculada a las anteriores, como no podía ser de otra manera en una experiencia, la sexual, holística, es una buena comunicación y un alto nivel de empatía. Sin eso no hay gloria. No te tragues las movies de la industria del porno de entro aquí, follo a mi manera y hasta luego. El sexo bueno de verdad requiere percibir a la otra persona como un ser humano y no como un objeto. Eso sí: sin caer tampoco en el extremo opuesto de andar casi pidiendo perdón. En palabras de Keinplatz, el sexo inolvidable debe tener “autenticidad, transparencia y falta de inhibición”. Todxs disfrutamos más cuando tenemos sexo con alguien sin miedo a mostrar su verdadero yo.

De ahí el sexto ingrediente clave: la exploración y la aceptación de riesgos. No, no tienes que hacer nada que no te apetezca, pero si hay algo que te llama la atención y no lo haces por vagancia o por exceso de precaución te estarás privando de unas buenas aventuras. Da el salto. Eso se transmite y mola bastante. Por último, y siempre según esta experta, están la vulnerabilidad y la trascendencia. La primera requiere que no andes escondiéndote y te expongas con todas las consecuencias. Sin vergüenzas. Sin miedos. La segunda requiere entender lo hermoso de la experiencia sexual. Otra cosa que se transmite en el ambiente. Olvídate de tamaños y tiempos. El sexo grandioso está en las mentes.