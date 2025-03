La sociedad siempre lo ha tenido muy claro: los hombres son más sexuales que las mujeres y están mucho más dispuestos a follar en cualquier circunstancia. Una idea que quedó reforzada cuando un estudio de 1989 llegó a la misma conclusión. No obstante, parece que aquella investigación dejó de lado una cuestión muy importante que ahora un nuevo estudio sí ha incluido. Y los resultados son muy distintos. No, las mujeres no sienten menos deseo sexual que los hombres. Simplemente resisten más los impulsos debido a las exigencias sociales que padecen .

Lo cual nos lleva a dos cuestiones. La primera es la de la reputación. ¿Qué seguimos haciendo mal para que las mujeres condicionen su disfrute sexual al qué dirán? ¿Cómo es posible que sigan reprimiéndose a ellas mismas a causa de una presión brutal sobre su sexualidad en pleno 2025? Los prejuicios siguen ahí. Para que luego digan algunos que el feminismo ya no es necesario. Que como hay igualdad ante la ley hay igualdad en todos los sentidos. No es así. Tú lo sabes y por fortuna mucha más gente también. Queda mucho camino por recorrer para que sean libres de verdad.

Y la segunda es la de la seguridad. En la sección del laboratorio había una historia detrás de los supuestos pretendientes. Una inventada, sí, pero ellas no sabían que era inventada. En la sección una no. La gente que iba por el campus o por la discoteca haciendo proposiciones sexuales eran unxs randoms. Las mujeres no tenían muchas referencias de qué tipo de personas eran y de qué tan segura podían sentirse con ellas. En un mundo en el que la violencia sobre las mujeres sigue muy vigente, esta precaución no debería extrañar a nadie. Es otra muestra de que toca seguir luchando.