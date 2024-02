El morbo del sexo oral está a otro nivel. Ofrece imágenes muy sabrosas tanto para quien lo recibe como para quien lo realiza. Pero no es solo una cuestión mental: el hecho de que los esfuerzos estén tan meticulosamente centrados en partes claves del placer como son el clítoris y el glande, así como la mediación de la saliva, hacen de esta práctica una fuente de deleite única. Y lo sabes muy bien. Cuanto te lo hacen con calidad, en el momento en el que alguien tiene a bien bajar ahí abajo y ponerle todo el amor del mundo a su lengua, el mundo se detiene. Sin embargo, esa no es la cúspide del goce: un caramelo muy específico tiene el potencial de multiplicarlo.

Además, no son solo las cuestiones químicas: también puedes jugar con el propio caramelo para que roce y acaricie el glande o el clítoris de la otra persona. Eso sí, y aunque algunas personas lo hayan probado con éxito y les mole, recuerda que cada persona es totalmente única y tiene sus propias preferencias tanto físicas como psicológicas. Por mucha ilusión que te haga poner en práctica este truquillo, no presiones a nadie y acepta un no si llega un no. Al final, y más allá de técnicas y piruetas, lo más morboso y disfrutón del sexo es la comodidad y el deseo real. Es ahí donde el placer alcanza cotas inimaginables.