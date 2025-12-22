Los resultados de una nueva investigación científica, llevada a cabo por un equipo de la Universidad Humboldt de Berlín, son un bofetón a uno de los estereotipos de género más extendidos: que las mujeres se enamoran más que los hombres y son ellas las que fuerzan la consolidación de las relaciones románticas. Porque parece ser que para nada es así. Según este estudio, son los hombres quienes tienden a enamorarse más rápido y con más frecuencia. No solo eso: también muestran más apego, confiesan su amor por primera vez un promedio de 42 días antes que las mujeres y son menos propensos a iniciar rupturas .

Todo esto es muy interesante porque rompe ese corpus de creencias tan extendido en el que los hombres heteros son individuos que anhelan la soltería y que entran en relaciones románticas a regañadientes, mientras que las mujeres se pasan la vida deseando encontrar el amor. Además, la investigación también conforma algo que sí que se sabía ya: que ellos lo pasan mucho peor durante las rupturas que ellas. Es decir, que ellos son mucho más intensos que ellas tanto en el enamoramiento como en el desenamoramiento. Lo de que los hombres tienen que ser emocionalmente duros lo dijo un hombre harto de sufrir.

Ahora bien: esto no significa que las mujeres sean menos emocionales que los hombres. No cuando introducimos una lectura feminista en el tema. Como apunta la periodista Serena Smith , “no es sorprendente que, dadas las presiones sociales que enfrentan las mujeres, especialmente cuando se suman a la experiencia personal de salir con hombres terribles, muchas de nosotras mantengamos nuestras barreras un poco más altas para intentar aislarnos del posible rechazo. ¿Quién puede culparnos?”. Bajo esta perspectiva, las mujeres simplemente se mantienen más cautas porque tienen más que perder que ellos.

¿Pero y qué explica que ellos sufran más en las separaciones? Smith tiene su propia teoría: “Los hombres tienden a compartir menos sus dificultades con amigos y familiares que las mujeres y a depender en gran medida del apoyo emocional de sus parejas, lo que hace que la presencia de una pareja sea más significativa psicológicamente”. Ellas, en cambio, tienen mejor redistribuido su apoyo emocional. Y esa es la clave para no sentirse tan solas, tan perdidas ni tan desesperanzadas. No caigamos en el error de etiquetar con romanticismo lo que son disfunciones heredadas del contexto sexista en que vivimos.