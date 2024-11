A tu lado está tu pareja esperando un poquito de tu atención. Pero tú, en lugar de proporcionársela, en lugar de concentrarte en ella para una conexión verdadera, andas absolutamente absortx en tu teléfono. Ahí dentro tienes decenas de conversaciones potenciales, miles de fotos y vídeos en los tablones de tus redes sociales, millones de noticias de actualidad y un sinfín de contenidos más. No consigues resistirte a la tentación. Pasan los minutos. Vuelves al mundo real durante un instante, pero no lo sientes lo suficientemente estimulante y regresas al móvil en el primer microsilencio que se produce. Piensas que no es tan grave. Que no es para tanto. Pero os está jodiendo una barbaridad.