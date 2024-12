Una persona cuasidesconocida con la que solo has intercambiado unas cuantas frases a través de Tinder. Un bar cerca de tu casa por si la cosa se pusiera calentita y hubiese ganas mutuas de pasar al siguiente nivel. Y cervezas. O copas de vino. O vermuts. El alcohol está muy presente en tu vida social y las citas no son una excepción. Lo haces porque es lo que se suele hacer. O porque te has acabado acostumbrando a beber. O porque te desinhibe un poquito y te viene bien porque te dan muchos nervios estas situaciones. La cuestión es que lo haces. Sin embargo, hay una tendencia muy de moda en Tinder que va contra este modus operandi tan extendido: las sober dating.

¿Que cómo lo sabemos? Fue un informe elaborado por la propia plataforma la que lo reveló. Como cuentan desde Xataka, “aseguraba que uno de cada cuatro solteros ya preferían las citas sin alcohol”. Y no es poca cosa. Que el 25% de las personas que encaran una cita vayan totalmente sobrias, con la mente clara, con toda la perfomance dependiendo de su seguridad en sí mismas y no del efecto relajante del alcohol es una muestra muy clara de cómo están cambiando las cosas. Porque sí: la generación Z es una generación con un apego mucho menor a las bebidas alcohólicas que las generaciones anteriores. No es solo cuestión de citas. Es algo mucho más general.