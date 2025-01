El mundo de las redes sociales ha creado un nuevo monstruo: el delirio romántico con desconocidxs. Un fenómeno por el cual idealizas a una persona a partir de sus publicaciones y comienzas a montarte fantasías de amor que no tienen el más mínimo ancla en la realidad. Como dice la periodista Ashley Peña en una publicación para la revista digital Poosh , se trata de “ una relación que existe solo en tu mente y no en el mundo real ”. También ocurre a menudo en Tinder. “Puede haber contexto y alguna forma de conexión, pero no una relación auténtica”. Sin embargo, tú la estás viviendo con la misma intensidad emocional con la que vivirías una relación en condiciones.

Y a algunas personas les cuesta darse cuenta del engaño. En este sentido, una señal muy evidente de estar bajo los efectos de un delirio es el hecho de que vuestra conversación sea prácticamente unilateral. En palabras de Peña, “tú llevas la conversación, la inicias siempre y la mantienes activa. Tu opinión no importa. Tus pensamientos sobre un tema no se exploran”. Todo gira en torno a esa persona idealizada. En la misma línea, y este es otro síntoma de andar viviendo un engaño romántico, toda vuestra interacción tiene lugar a través de internet. “No has conocido a esa persona en la vida real. Nunca hacéis planes para reuniros y conectar en persona”. Es todo muy fake.

Sobre todo porque no tenéis ninguna clase de intimidad. Bueno, sí: en tu cabeza. Porque tú has fantaseado miles de veces con cómo sería una cita romántica con esa persona. Has recreado muchos momentos de besos. Has imaginado cientos de escenas sexuales. Te has masturbado con estas ideas. No obstante, vuestra falta de conexión hace que esas ficciones estén lejísimas de la realidad. Lo más íntimo que ha habido entre vosotros es un emoji. O un GIF graciosete. Mierdas que tú has interpretado como grandes avances en “vuestra relación”. Este síntoma, la falta de intimidad verdadera y el exceso de intimidad inventada en tu mente, es de los más preocupantes de todos.