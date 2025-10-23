Y esto suena raro. Sí. Pero tiene una explicación: para Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, bastante involucrado en la investigación sobre la felicidad, las palabras útil o inútil asociadas a un colega no refieren a cómo es en realidad esa persona, sino a la manera en la que tú te vinculas a ella. ¿Tus únicas amistades son la gente de la facultad, la gente del trabajo o la gente de tu comunidad de vecinos? Es muy probable que sean amistades útiles . Personas a las que te has unido porque, consciente o inconscientemente, te reportan beneficios adaptativos. Pero se limitan bastante a esos ámbitos concretos en los que las conociste.

Tus amigxs no tienen tu sangre ni están ligados a ti por todo un linaje familiar. Tampoco te tienen embelesadx pensando en ellxs como lo hace un amante. Y, sin embargo, pese a no hundir las raíces tan a fondo ni despertar la misma llama, son probablemente las personas más importantes de tu vida . Las que te proporcionan más felicidad estable, como reveló este estudio del año pasado . Las que llenan más momentos de tu semana. Las más libres. Y si no lo sientes así, si no has experimentado ese grado de satisfacción con tus amistades, es posible, que no necesariamente así, que hayas cometido el error de rodearte únicamente de amigxs útiles.

Pero las amistades de verdad, las que realmente impactan en tu felicidad, son las amistades inútiles: tu vínculo con toda esa gente a la que no necesitas para sobrevivir en un determinado contexto ni para espantar el aislamiento ni para nada que puedas verbalizar. Personas a las que simplemente quieres. En este sentido, escriben desde Trendencias , para el experto de Harvard “la cosa más bonita que puedes decirle a un amigo es tú eres totalmente inútil para mí”. Lo cual no quiere decir que no te aporte cosas. Claro que sí. Lo que implica es que no le cuidas por ningún interés. Simplemente le miras, sabes que es de lxs tuyxs y le cuidas. Ya está.

Esto puede parecer poca cosa pero es huge. Piensa que vives en una sociedad de consumo que te empuja a seleccionar cada cosa de tu vida en función de lo que te da a ti. O aportas o te apartas. Es un poco el discurso individualista que ha ido floreciendo en los últimos años. Pero la amistad no va de eso. Hay veces en que un colega está mal y no aporta. Hay veces en que está sin estar pero no quieres que se aparte. Eso es amor. Eso es lo que escapa de la lógica consumista de la productividad. Y es precioso. Ven y túmbate en el sofá a mi lado a no hacer casi nada porque no me tienes que dar nada: te quiero y eso es suficiente. La inutilidad más útil del universo.