No todos los consejos son un alivio para el alma. Hay algunos mejores que otros. Por ejemplo, cuando estás pasando por un mal momento y alguno de tus padres te dice que sonrías, que en la vida hay cosas que son cuestión de actitud. Y tú... Pues bien, te sientes un poco peor que antes . En teoría nuestrxs amigxs pueden empatizar mejor con nuestros problemas, nuestras inseguridades. Es demasiado obvio que un problema se ve mejor desde fuera y con perspectiva, que cuando estás de lleno en el hueco. Pero eso no significa que tengas que dar por válido todos los consejos que te den lxs que te rodean.

Hay varios consejos que podrían ser nefastos. Por ejemplo, esa amiga que te intenta ayudar, pero en realidad con sus ideas solo refleja sus propias inseguridades o prejuicios. No hablamos ya de si con ese consejo intenta influenciarte en una dirección que beneficie sus propios intereses y no los tuyos -eso ya no es amistad-, sino de ayudas que luego no lo son tanto por la propia lógica de vuestra relación y por el choque de personalidades.

El típico caso es el de la persona complaciente. Si eres un “people pleaser” de manual, eso puede llevar a aceptar consejos o sugerencias sin que los cuestiones lo suficiente. ¿El resultado? Acabar haciendo algo que en realidad no te apetecía, o dejar de hacerlo porque tu amiga cree que eso no es bueno para ti, y bien, a ti te cuesta validar tus sentimientos y poner sobre la mesa tus emociones.