¿Ya te has topado con gente en TikTok diciendo que tiene una relación kármica con su pareja? ¿Presumiendo de tener un vínculo tan intenso y profundo que dicen solo ser posible debido a que ya existió en otras vidas pasadas? ¿Celebrando un amor supuestamente mil veces vivido y reencarnado con tanta ilusión que casi sientes un poquito de envidia? Pues no la sientas. A priori, el concepto es muy romántico: dos almas que se encuentran una y otra vez a través del tiempo y del espacio, a través de mil existencias, porque están inevitablemente predestinadas a estar unidas. No obstante, y según lxs expertxs de la psicología, la idea de la relación kármica podría ser muy venenosa .

“Primero hay una atracción intensa, luego empiezan las discusiones fuertes, se reconcilian y vuelve la pasión, pero poco después regresan los problemas. Hay altos y bajos, lo que nunca es bueno para nadie”, explican desde el citado medio. Si no crees en reencarnaciones ni movidas de esas, terminas comprendiendo que simplemente no estáis hechxs para estar juntxs. Que no os va bien. Que no encajáis. Que vuestras personalidades, fruto de los genes y el ambiente, no de ninguna divinidad ni sino, no casan. Pero si crees que cada persona carga el recuerdo de vidas pretéritas tu vida romántica puede verse muy enturbiada y privarte de huir de lugares nocivos.

La espiritualidad es un área muy personal. Sin embargo, sobreponerla a las evidencias científicas suele terminar muy mal y esta moda de las relaciones kármicas no es una excepción. No, la persona con la que estás no tuvo una relación amorosa contigo en otra vida mientras erais dos leones africanos ni mientras erais dos polillas ni mientras erais dos homo erectus. Vuestro vínculo es aquí y ahora. El examen no lo realiza el destino sino vosotrxs. Y si estás mal, si te trata mal, si no te cuida o si simplemente las buenas intenciones no son suficientes porque una y otra vez acabáis sufriendo, debes mover ficha y buscar vínculos nuevos. Esa es la verdadera belleza del universo.