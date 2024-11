¿Qué le pasa al cerebro cuando vivimos un rechazo?

Es prácticamente imposible que no lo hayas vivido. En una entrevista de trabajo, todo parece que ha ido de maravilla, pero te dicen que no te han seleccionado. O en una cita, te has quedado del todo encandiladx y cuando llega el momento del beso, te llevas un no rotundo por respuesta. Te recorre una especie de angustia por el cuerpo que te baila de la barriga al cuello, unos calores de enfado...Pero, ¿Qué ocurre exactamente en tu cerebro cuando te rechazan?

Según un artículo reciente de La Mente es Maravillosa, el cerebro percibe el rechazo social del mismo modo que percibe el dolor. La equiparación puede parecer un tanto desafortunada, pero si aplicamos un punto de vista histórico todo adquiere un poco de sentido. Recordemos la época en la que el ser humano era una especie cazadora y recolectora. De manera literal, necesitábamos a los otros para sobrevivir. El ostracismo era sinónimo de muerte, de forma que nuestro organismo desarrolló una alerta para avisarnos del riesgo de marginación.