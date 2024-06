Soledad. Últimamente has sentido mucha soledad en tu día a día. Quizás porque has cambiado de ciudad y aún no has tejido una red de gente con la que quedar. Quizás porque tus colegas están a otra y no tienen tiempo para planes sociales. O quizás simplemente porque has ido poco a poco perdiendo personas a tu alrededor por circunstancias de la vida. En cualquier caso, duele. Duele de una manera muy particular. Al fin y al cabo, y como sapiens que eres, no estás diseñadx para vivir en ese aislamiento permanente. De ahí que quiera hacerte una pregunta muy importante: ¿estarías dispuestx a pagar para comer con personas desconocidas de vez en cuando?

Porque es posible. Plataformas como la brasileña Confra o la portuguesa TimeLeft comenzaron a ofrecer este servicio en sus países de origen hace no mucho tiempo y la tendencia se ha extendido ya por todo el mundo. Participa en una cena con seis desconocidos o, mejor aún, con seis amigos que aún no conoces. Es uno de los reclamos de una de estas empresas. Y está funcionando. Por si te lo estás preguntando, sí, algunas de ellas ya han llegado a España y organizan cenas entre desconocidxs en las grandes ciudades del país como Barcelona o Madrid. Como una cita Tinder pero con una intención menos específica y guiada por un impulso muy humano.