Es lo que la psicoterapeuta Erin Leonard califica de bombardeo amoroso. Una muestra clara es el discursito de nunca he conocido a nadie como tú. Sobre todo durante los primeros compases de vuestra relación. Es demasiado grandilocuente. Y excesivo, porque tú sabes que aún no sabe lo suficiente de ti como para fliparse tanto. Así que una de dos: o es una persona megaenamoradiza o es una persona que sabe cómo regalarte el oído para tenerte en su bolsillo cuanto antes. Por el contrario, alégrate de quien te halaga con comentarios más específicos y más modestos como me gusta cómo te tomas las cosas, qué bien se te da escuchar o me haces reír muchísimo. Simple y honesto.

Junto a la anterior, Leonard coloca otra frasecilla de esas de novela barata: eres la única persona que realmente me ha entendido. Porque o es una persona extremadamente complicada que se lo ha puesto muy difícil a sus anteriores parejas o está queriendo hacerte sentir especial a las primeras de cambio para engancharte. En palabras de la propia terapeuta, “te está dando más estatus que a nadie en su vida, lo cual no es realista”. Al menos hasta que transcurran unos años juntxs. Y entonces, con bastante probabilidad, no hará falta andar soltando estas frases y será un hecho sabido por ambxs sin necesidad de palabras. La profundidad requiere tiempo. No sensiblería fake.