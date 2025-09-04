Las amistades son la verdadera clave de una vida feliz. Que sí, que si tienes una pareja con la que te llevas increíble o una familia que te quiere mucho todo es incluso mejor. Pero lxs amigxs son innegociables. Y es algo que la mayoría de gente termina comprendiendo más tarde que pronto. Cuando los vínculos ya se han deteriorado. Cuando la etapa universitaria echa el telón, se reduce el contacto y pasas la mayoría de los días del año sin verles. Ahí te das cuenta de lo mucho que te hacen falta. Conscientes de ello, y para evitar que sus amistades se debiliten, un grupo de jóvenes estadounidenses han decidido organizar campamentos de verano en los que reconectar de verdad.

La idea es sencilla: meter a todas tus amistades en una casa rural o algo similar, organizar todo tipo de actividades en las que os encontréis y dar rienda suelta al lado más infantil. Porque sí: en la vida adulta también hay que jugar. No todo ha de ser importante y trascendente. En este sentido, y según cuenta una joven neoyorquina, Natalie Kalitsi, responsable de la organización de uno de estos campamentos, a Impact , los cuatro días de convivencia están llenos de actividades muy variadas. Aunque, según la propia Natalie, “la parte más divertida fue ver a la gente realmente feliz”. Olvidarse de que la vida ahí afuera está difícil. Acordarse de que os tenéis lxs unxs a lxs otrxs.