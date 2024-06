¿Cuántas veces has querido decirle a alguien algo bonito pero has sentido que solo harías el ridículo? Es una trola de tu mente. En palabras de David Robson, periodista que indaga en este artículo para The Guardian en la ciencia de la timidez, “la mayoría de las personas se sienten mucho mejor al haber expresado sentimientos cálidos, aunque por desgracia nuestra reserva natural a expresarlos nos lleva a desaprovechar las oportunidades de consolidar nuestros vínculos”. Porque esa otra persona te encuentra más atractivx de lo que imaginas y tu cumplido no haría sino incrementar esa percepción. Todas las piezas para el ligue están sobre la mesa. Solo falta una: tu autoconfianza.

Pero es fácil decirlo cuando eres una persona extrovertida como yo. En este sentido, dice el propio Robson, las personas tímidas pueden usar trucos para vencer sus miedos. Uno de los más útiles parece ser entrar en las conversaciones con un pequeño halago tipo me mola tu pelo o qué guays los zapatos que llevas. No son muy atrevidos, pero serán recibidos con alegría y tú sentirás que la otra persona está más receptiva y amable. La otra gran técnica de Robson consiste en intentar ver un panorama general de la situación: es alguien a quien no verás más, rodeada de gente a la que tus dramas le dan igual. El universo no te presta tanta atención. Y esa puede ser tu liberación.