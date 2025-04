Tú necesitas de la gente para ser feliz . Y no es ninguna debilidad: perteneces a una especie interdependiente que busca formar relaciones sociales de cuidado y cariño mutuo. El individualismo es un asco. Para lxs demás y para tu salud. Pero eso no significa necesariamente que esas relaciones tengan que tener forma de pareja romántica. De hecho, y según acaba de descubrir una investigación hecha por científicxs de la Universidad de Florida, la gente soltera tiene menos riesgo de padecer demencia que aquellas que están casadas. Y no un poquito menos: la probabilidad se reduce en al menos un 50%. Demasiado como para no tenerlo en cuenta.

Sobre todo porque el estudio es muy riguroso. No han hecho unas cuantas encuestas y ya. Han seguido y analizado a un total de 24.000 adultos mayores durante 18 años. Mujeres y hombres. Más mayores y más jóvenes. Y la conclusión fue la misma con independencia de las diferentes variables. En palabras de la psicóloga Selin Karakose, líder del estudio, en una entrevista en La Vanguardia, “a pesar de la creencia generalizada de que el matrimonio protege frente al deterioro cognitivo, este estudio ha mostrado que todos los grupos no casados presentaban un menor riesgo de demencia”. Nos hemos estado autoengañando durante décadas y décadas.