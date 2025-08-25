Seguro que conoces a más de una pareja forjada tras conocerse mediante una app de citas . Quizá incluso sea tu caso. Y, en principio, no debería haber ningún problema: lo importante es vuestro nivel de compatibilidad y no si os conocisteis en la facultad, en la discoteca o a través de una pantalla. La cosa es que estáis juntos. Que os queréis. O al menos eso es lo que se solía pensar porque ahora, y gracias a un nuevo estudio de la Universidad de Breslavia, en Polonia, sabemos que no es exactamente así: resulta que las personas que conocen a sus parejas a través de estas apps reportan niveles más bajos de felicidad en el amor que quienes lo hacen en persona.

En palabras de Adam Bode, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Australiana y coautor del estudio, “los participantes que conocieron a sus parejas en línea reportaron una menor satisfacción en la relación y una menor intensidad del amor experimentado, incluyendo intimidad, pasión y compromiso”. Lo descubrieron tras analizar los datos de más de 6.000 personas de 50 países diferentes. Es un fenómeno que atraviesa culturas. Que no entiende de fronteras. Vayas donde vayas, parece que las relaciones románticas nacidas del cara a cara son más sólidas y hacen que sus miembrxs estén más contentos a largo plazo. ¿Pero por qué?