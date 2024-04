Desde hace un año nadie puede parar de hablar de la inteligencia artificial. Que si IA por aquí, que si IA por allá... No negamos que sea útil para muchas cosas, pero es cierto que se ha generado muchísima expectación con lo que podrá o no hacer. Un campo en el que pueda tener también un impacto significativo es el de las citas románticas por internet. ¿Ajá, a que no lo habías pensado? Pues si lo empiezas a hacer es un poquito “creepy”. Porque, ahora comienza a imaginarte que las personas que te salen en tu app favorita de citas en realidad han publicado unas imágenes retocadas con inteligencia artificial. ¿Te haría gracia?