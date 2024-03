A cualquier persona con la que hables, si le preguntas cuál fue el mejor momento de su relación, te dirá que los tres primeros meses. Esto es así porque durante este período de tiempo es cuando el enamoramiento hacia la otra persona está en su punto máximo.

A los primeros tres meses de una relación también se los conoce como el período de luna de miel. Es ese momento en el cual ni siquiera te atreves a ir a hacer caca al lavabo de tu pareja para no romper la magia. Es decir, se trata de un momento donde ambos intentan sacar a relucir su mejor versión, enmascarando los pequeños defectos. Asimismo, también se trata de un momento en el cual toleramos mucho más fácilmente los defectos del otro. Por no decir que simplemente no los vemos.