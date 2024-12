Que el resto de personas vaya a pensar que si alguien tan estupendx está contigo debe significar que tú también eres estupendx es otra cosa. Y nada accidental. Es lo que buscas. O quizás no. Quizás tú no seas de esa gente que practica el throning en el terreno romántico. La cuestión es que puede que lo estés aplicando a otros ámbitos. En palabras de Lee, “piensa en cuántas personas intentan volverse prominentes uniéndose a las personas populares de sus lugares de trabajo o sus situaciones sociales ”. Linkedin o Instagram lo ponen muy fácil. ¿Esos mensajes tan aduladores que te llegan sobre lo buen profesional que eres? Es una forma de throning . Solo que menos dolorosa.

Porque el throning romántico puede ser devastador para quien lo padece. Tú estás ahí invirtiendo de verdad en la relación y la otra persona se preocupa más de tu imagen social que de quien eres realmente. Le dedica más corazón a vuestro estatus que a vuestro vínculo. Y hasta que lo comprendes de verdad y sales de ahí lo pasas bastante regular. Aunque a veces cuesta darse cuenta del todo. En este sentido, Lee habla de varias señales claves para percatarse de que te están haciendo un entronamiento como una catedral de grande, la primera de las cuales es una adulación excesiva ante los demás que no suele darse en privado. Eso es demasiado sospechoso. No suele fallar.

Luego está la obsesión por su reputación. Eso no significa automáticamente que te estén usando a ti para elevarla, pero da para estar un poco más alerta de la cuenta. Y más aún cuando les notas muy lisonjerxs con gente de mucho estatus. Como que dejan de ser como son en realidad. Como que hacen todo lo posible por caerles bien a esas personas populares. Como que se olvidan de todo lo demás. Es muy mala señal. Ah, y Lee también aconseja ser consciente del historial. Que no pare de hablarte del éxito profesional de sus ex, y muy poquito de lo demás que les pasó con ellxs, suma bastante a la sospecha. Una conversación asertiva y honesta te sacará de dudas. Lo mereces.