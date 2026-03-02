Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados como lo estamos ahora. Nos tenemos a golpe de teclado. A una notificación de distancia. A una foto. A una videollamada. Y, sin embargo, nunca antes había habido tantas personas que se sintieran solas. Una epidemia que, según el informe Gallup y Meta sobre la Soledad Mundial de 2023, afecta de manera particularmente intensa a la Generación Z. Pero no hace falta una encuesta para darse cuenta. Hay una corriente de pensamiento del rollo “quiero una comunidad a la que pertenecer” entre la gente joven muy potente. El problema es que nadie mueve un dedo para hacerla realidad.

Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. En 2022, el informe The State of Connections, llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, reveló que el 61% de la gente siente niveles de “soledad miserable” y que los jóvenes tenemos un deseo muy profundo de ser vistos y valorados por una comunidad. Quiero conexiones de verdad. Quiero nuevos amigos. Quiero preocuparme por el bienestar de otras personas y que ellas se preocupen por el mío. Quiero formar parte de algo más grande que yo. Quiero no vivir aislado. Quiero que mi vida social salga de la red y se materialice en algo físico y tangible. Pero sin esforzarme.