Todo había ido estupendamente hasta ahora. Las muestras de cariño de tu pareja solían sentirse siempre como algo agradable y hermoso. Un momento de conexión. Un acto que recibías con el corazón bien calentito. Pero de pronto algo cambió. Por primera vez, y sin que entendieses el motivo, esta mañana experimentaste un extraño rechazo hacia tu pareja cuando te abrazó en el sofá. Es como si tu cuerpo se negara. Como si vuestras pieles se repeliesen electromagnéticamente. Como si ya no le amaras en absoluto. No obstante, no es tan grave como parece: según cuentan desde Trendencias, se trata de un fenómeno bien conocido llamado síndrome de repulsión súbita (SRS) o ick.