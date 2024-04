¿Que en qué consiste? Pues muy sencillo: según cuentan desde la revista digital Trendencias, “una relación firedooring es una relación descompensada por completo en la que no existe reciprocidad por ambas partes y que quien lo ejerce solo atiende a la otra persona cuando necesita algo de ella”. Generalmente sexo. Cuando quiere follarte, cuando quiere disfrutar de tu cuerpo, te dedica toda su atención y te habla continuamente. Una vez satisfechas sus necesidades, desaparece paulatinamente o de golpe para centrarse en otras cosas. Tú, mientras tanto, esperas que la siguiente ocasión en la que te busque sea porque quiere algo más real de ti. Pero no.

Y no pasa solo en las relaciones románticas. Algunas personas tienen familiares o colegas que se comportan también de manera interesada a su alrededor. Seres egoístas a los que el concepto responsabilidad afectiva les suena en húngaro. No les importa generar sufrimiento. Y desde luego lo hacen. Como apuntan desde el citado medio, “el control que la persona que hace firedooring tiene sobre la otra provoca no solo dependencia emocional, sino también ansiedad y una baja autoestima si se mantienen”. Unos conflictos internos que se van agudizando conforme el firedooring profundiza más y más y no levantas ninguna barrera para protegerte de él.