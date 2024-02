En palabras de Krauss, “si tienen una orientación dominante ven el mundo en términos de peldaños de una escalera que debes subir”. Y eso les lleva inevitablemente a frustrarse y ennegrecer su alma cuando sienten que alguien parece estar muy por encima de ellxs en esa escalinata. Por el contrario, quienes están más orientados a la dignidad son más propensos a la envidia benigna , esa que no solo no emponzoña tu experiencia de la vida y tus relaciones, sino que incluso funciona como una inspiración. Sabes que querer lo mejor para lxs demás, que mirar con bondad y con amor, que priorizar la solidaridad a la competencia salvaje, es el camino correcto. No quieres pisar a nadie. Jamás.

No quieres criticar desde la maldad. No quieres señalar los defectos de tu hermana, de tu colega o de tu compañera de curro para perjudicar su reputación y sentirte un poquito mejor por tus limitaciones. No quieres convertirte en una persona tan mísera. Y no quieres porque ganar siendo así te proporciona infinitamente menos satisfacción que ser el último siendo alguien digno. Para ti es sencillo. Para las personas cuya mente está orientada a la dominación no. Ellas siempre esconderán veneno tras la sonrisa que muestran por tus éxitos. Ellas siempre aprovecharán la oportunidad de pasar por encima de ti. Pero no te enfades. O lo trabajan en terapia o vivirán siempre infelices.