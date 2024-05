Love is everywhere. Pero, según los resultados de la última investigación del psicólogo Omri Gillath y la psicóloga Katie Adams, publicada en la revista Personality and Social Psychology Bullet, está más en algunos entornos que otros. En palabras del propio Gillath, quien habla en una publicación para Psychology Today sobre ello, “de la misma manera que el escenario de una novela influye en su trama, el telón de fondo de nuestras interacciones románticas puede afectar a su desarrollo”. O dicho de otra manera: el entorno en el que ligas puede condicionar de un modo muy significativo el devenir de vuestra relación. No es indiferente. No es un factor intrascendente más. Marca la diferencia.

”Mientras que relacionarse con alguien en un bar animado puede ser estimulante, hacerlo durante un largo viaje en tren, donde se pueden formar conexiones más profundas y significativas, probablemente brinde mejores resultados” para quienes buscan el amor verdadero. Lo que comienza en una discoteca tiende a quedarse en un rollete. Lo que comienza de manera espontánea y romántica en una librería o en un parque tiende a transformarse en algo más serio. Gillath describe así este fenómeno: “Descubrimos que, independientemente del atractivo, las percepciones sobre el éxito de las iniciaciones se vieron afectadas por la idoneidad de los entornos”.