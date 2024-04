Dentro del mundo de las citas y Tinder está emergiendo una nueva tendencia: el “contradating”. Esta nueva manera de tener citas consiste en desafiar las convenciones tradicionales e ir un poco en contra de la lógica. Es decir, en lugar de tener una cita con la persona con la que, teóricamente, compartís exactamente los mismos gustos, hacerlo con alguien que es tu polo opuesto. Vale, puede que explicado así no suene tan nuevo si partimos del principio de que “los polos opuestos se atraen”.

Pero vamos, se sincerx, ¿cuántas veces no has tenido una cita con alguien que sobre el papel tendría que funcionar y ha habido cero química? A veces nos obsesionamos en que nos tiene que gustar una persona porque coincide con nosotros en gustos, pero, oh sorpresa, la lógica de la atracción y el amor no funciona así. De hecho seguro que te ha pasado tener unas ganas locas de empotrar a alguna persona con la que tenías cero en común. Y es que así funciona la magia del amor (o la tensión sexual).