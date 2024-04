Y la manera más sencilla de lidiar con estas personas es evidente: mandarlas muy lejos de tu vida. El problema es que no siempre puedes. Ese compañero de trabajo con el que te ha tocado liderar un proyecto, esa hermana que está ahí siempre que vuelves a casa para las navidades o ese vecino de la casa de al lado tan sumamente quejica no van a desaparecer solo porque lo desees. Así que te toca sufrirlo. En palabras del doctor en psicología Seth Meyers, “tratar con una persona así a menudo te hace sentir que no puedes ganar, o que no importa cuánto intentes evitar interacciones frustrantes con ella porque nada de lo que haces parece cambiarle o detenerle”. Es desesperante.

Pero no todo está perdido. Hay una verdad, muy escondida detrás de tantas peleas y emociones confusas, que puede ayudarte a relacionarte más saludablemente con esx buscadorx de conflictos presente en tu vida: se trata de entender que “aunque te afecte a ti personalmente, su comportamiento no trata sobre ti personalmente”. No te detesta. No tiene nada sólido contra ti. No mantiene una cruzada mental contigo ni eres el villano de su película. Según Meyers, “basándose en muchos años de experiencia clínica puedo decir que las personas que buscan conflictos con una persona casi siempre buscan conflictos con otras”. La verdadera condena la lleva ella a cuestas.