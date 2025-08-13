Las mujeres se están cansando de los hombres. Y no, no se trata de un hartazgo basado en lo biológico: a las mujeres heterosexuales les siguen atrayendo sus pares masculinos. Lo que ocurre es que no pueden más con la actitud que muchos de ellos muestran en las citas y en las relaciones románticas. Una actitud que tiene bastante que ver con cómo la masculinidad clásica , la del tipo duro sin interés en abrirse emocionalmente ni exponer su vulnerabilidad, sigue muy presente pese a los intentos sociales por derribarla. Sí, el heteropesimismo siempre ha existido de alguna forma, pero en la actualidad está alcanzando niveles inéditos.

Como dicen varias expertas de la Universidad de Nueva Inglaterra en una publicación para el medio The Conversation, el término heteropesimismo fue acuñado en el año 2019 por la columnista Asa Seresin para referirse a esa especie de frustración y desesperación ante la manera en las que se suelen desarrollar las relaciones heterosexuales. No surge de las relaciones abusivas. Ni de las relaciones violentas. Surge simplemente de la aparición en las relaciones de dinámicas derivadas de los estereotipos de género. Ellas buscan cada vez más hombres deconstruidos. Muchos de ellos insisten e insisten en seguir siendo machos canónicos.