Sobre el papel, Wizz es una plataforma orientada a la amistad entre menores de edad . Como reza su propia web, busca ser “un espacio dinámico para disfrutar de la interacción social, libre de la presión de los me gusta y de la cantidad de seguidores”. El problema es que su funcionamiento es demasiado similar al de Tinder y otras plataformas de ligue. Y eso genera debate. Primero, porque hay edades en las que no es necesario andar pensando todo el día en lo romántico y en lo sexual. Segundo, porque son las etapas de la vida en las que conviene aprender estas cosas en el cara a cara. Y, tercero, porque ahí dentro se cuela más de un depredador sexual adulto.

Y no es una hipótesis. Sí, la empresa francesa presume de ser segura gracias a la verificación de edad mediante uso de la inteligencia artificial, pero, una vez más, y como estamos aprendiendo por las malas, la inteligencia artificial no es tan inteligente ni infalible como muchos quieren hacer creer. Según cuenta el periodista Rubén Márquez , ya han saltado a la luz “casos como el de la agresión a una niña de 11 años por parte de un hombre de 19 que se hizo pasar por adolescente de 15 años”. No, el sistema de verificación de edad no fue lo suficientemente perceptivo como para pillar al depredador sexual. Y las consecuencias fueron graves. Bastante graves.