La situación de los perros en la sociedad española ha ido cambiando con el paso de las décadas: ya no son animales de compañía que simplemente están ahí para hacer nuestras vidas más interesantes, sino miembros de pleno derecho de nuestras familias. Esta es la razón por la que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas han empezado a hacer cambios en sus políticas relacionadas con ellos. Un ejemplo en las primeras es la deducción fiscal en Andalucía de los gastos de veterinario. Un ejemplo de las segundas es el nuevo movimiento de Renfe: desde ayer mismo permite viajar con perros de hasta 40 kilogramos de peso en cualquiera de sus trayectos.
Y eso es un game changing para millones de personas. Al fin y al cabo, y como apunta la periodista Eva R. de Luis, ya hay en nuestro país más de 7,5 millones de perros. Imagínate la de gente que habrá tenido que hacer malabares para poder moverse con su perro grande entre diferentes puntos de España. Quizás alquilando un coche privado. Quizás pillando un coche compartido dogfriendly. Quizás renunciado directamente a algunos desplazamientos. Eso ya no ocurrirá más. Hoy tienes la oportunidad de tener a tu perro sentado en el asiento de al lado de tu tren. Eso sí: de momento solo en los trayectos de Renfe. El resto de operadoras aún no han dado este paso histórico.
En concreto, y como explicita un comunicado de la propia compañía pública, “los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque”. Da igual si es AVE, Avlo, Alvia, Avant, Euromed, Intercity o Media Distancia. No cambia nada. Además, y según escribe esta periodista, Renfe ha informado de que con la compra de un pasaje para perro grande entregará un kit de viaje compuesto por funda para el asiento y alfombrilla. La idea es que vaya cómodo y sin molestar al resto de viajeros.
¿Y qué hay del precio? Pues parece que el recargo por incluir a un perro de estas características es de 40 euros. ¿Poco o mucho? Depende del usuario. En cualquier caso, la nueva normativa es un hito, pues hasta ahora Renfe limitaba el viaje con mascotas a perros de hasta 10 kilogramos, haciendo que cualquiera que no tuviera un perro enano tipo chihuahua tuviera que invertir ese dinero en otras vías alternativas de transporte. Ah, e info para alérgicos y gente que no quiere tener perros cerca: la cantidad de perros de más de 40 kilogramos se limitará a dos por tren y ambos serán ubicados en el vagón petfriendly. Basta con que selecciones otro vagón y cero dramas.