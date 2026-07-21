La situación de los perros en la sociedad española ha ido cambiando con el paso de las décadas: ya no son animales de compañía que simplemente están ahí para hacer nuestras vidas más interesantes, sino miembros de pleno derecho de nuestras familias. Esta es la razón por la que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas han empezado a hacer cambios en sus políticas relacionadas con ellos. Un ejemplo en las primeras es la deducción fiscal en Andalucía de los gastos de veterinario. Un ejemplo de las segundas es el nuevo movimiento de Renfe: desde ayer mismo permite viajar con perros de hasta 40 kilogramos de peso en cualquiera de sus trayectos.

Y eso es un game changing para millones de personas. Al fin y al cabo, y como apunta la periodista Eva R. de Luis, ya hay en nuestro país más de 7,5 millones de perros. Imagínate la de gente que habrá tenido que hacer malabares para poder moverse con su perro grande entre diferentes puntos de España. Quizás alquilando un coche privado. Quizás pillando un coche compartido dogfriendly. Quizás renunciado directamente a algunos desplazamientos. Eso ya no ocurrirá más. Hoy tienes la oportunidad de tener a tu perro sentado en el asiento de al lado de tu tren. Eso sí: de momento solo en los trayectos de Renfe. El resto de operadoras aún no han dado este paso histórico.