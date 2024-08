Voy a acariciar a este perro random tan aparentemente majo porque soy amante de los animales y me llevo bien con ellos. Es el pensamiento que tienes cuando pasas al lado de uno de esos preciosos y peludines seres por la calle. Tú y todas las personas que deciden acercarse a ellos para hacerle carantoñas. Pero el problema no son tus sentimientos. Sí, seguro que eres unx animalista de diez. Eso nadie lo pone en duda. Lo que sí ponen en duda lxs veterinarixs y educadorxs caninxs es tu comprensión de las necesidades de cada unx de esos perros que tocas sin que ellos te hayan dado su consentimiento. Crees que los conoces pero para nada no es así. Tienen su propia personalidad.

Así lo han explicado la veterinaria Pilar Guerrero y el educador canino Hugo Fernández en el pódcast Esto es la jungla del también veterinario Tomás Palomares. Porque sí, muchos de los perros que se acercan a ti voluntariamente quieren que los acaricies, pero muchos otros no. Es el carácter de cada uno. En este sentido, avisan estxs especialistas, “no es necesario tocar a los perros en la calle porque hay muchos perros que se acercan y no quieren ser tocados, somos nosotros los que invadimos su espacio y no respetamos su decisión”. En el peor de los casos, pueden reaccionar agresivamente. En el mejor de los casos, le estarás provocando un estrés totalmente innecesario.