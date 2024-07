Y una práctica con bastantes conflictos morales. Para empezar, el tema de la madre de alquiler no suena demasiado bien. Y creo que no hace falta explicar por qué. Para continuar, es una manera artificial de no afrontar el duelo en muchas ocasiones y, si se hace una y otra vez hasta el fin de la vida misma de la persona, una desvirtuación de la realidad: quizá ese perro número 7 sea casi idéntico al original, pero no es él. La historia que tienes en tu cabeza con tu Tobi o con tu Daenerys no es real. Es una amalgama de recuerdos dispares. Y para terminar, es muy probable que la personalidad de los clones no sea la misma. Ni siquiera podrás mantener la fantasía viva.

Así lo explica el investigador científico Salvador Macip, quien afirma que el original y el clon “no van a ser idénticos nunca”, pues los genes se activan o desactivan en función del entorno, lo que se conoce como epigenética, y ningún ser vive la misma vida que otro. En este sentido, el propio Macip se plantea “si realmente vale la pena invertir tanto dinero y tanto esfuerzo para conseguir algo que tiene una relevancia relativa”. Sobre todo teniendo en cuenta que hay más animales de la misma raza casi iguales aguardando en las perreras de toda España. No te dejes tus ahorros aferrándote a un amor que se fue. Dale todo ese amor a una criaturita que lo necesite.