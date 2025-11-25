Compartir la magia de la Navidad con nuestros compañeros peludos refuerza el vínculo y les hace sentir parte de la familia. Ofrecerles un lugar de descanso seguro, dedicarles más tiempo de calidad jugando o sorprenderles con un look navideño o un menú especial durante estos días permite reforzar su confianza y seguridad, les estimula física y mentalmente y les hace sentir queridos. Por ello, Kiwoko presenta una selección navideña con ideas útiles y seguras de descanso, juegos de estimulación y caprichos gastronómicos para que ellos también vivan estas fiestas con ilusión.

Bienestar y descanso: su refugio navideño

Las celebraciones navideñas suelen traer consigo cambios en la rutina del hogar: reuniones, visitas, música y fuegos artificiales. Estos estímulos, aunque festivos para nosotros, pueden generar estrés en perros y gatos. Por eso, es fundamental anticiparse y mantener horarios estables de paseo y comida, tal como recomienda la directora técnica veterinaria de Kivet, Ana Ramírez. En este sentido, una buena forma de garantizar su bienestar durante estas fechas es habilitar una zona de descanso específica para ellos, que incluya una cama suave y mullida, agua fresca y juguetes tranquilos, además de estar alejada del ruido excesivo y del tránsito constante. En el caso de los gatos, también es importante evitar adornos frágiles y colocar la decoración fuera de su alcance, ofreciendo alternativas como rascadores o juguetes cerca del árbol. “Incluir a nuestro perros y gatos en los planes navideños con rutinas, momentos de juego y su propio rincón de descanso puede mejorar significativamente su bienestar y la convivencia durante las fiestas, ya que el descanso reparador es clave para que los animales gestionen mejor el entorno festivo”, explica Ramírez.

Juego y enriquecimiento: tiempo de calidad juntos

Estas fechas nos permiten pasar más tiempo en casa, que podemos aprovechar con sesiones cortas de juego variado, ya que este reduce el aburrimiento, estimula su mente y fortalece el vínculo emocional. Tal y como señala la experta, “para gatos, es importante alternar sesiones de caza con caña y tiempo de calma para evitar sobreexcitación; mientras que para perros, se deben intercalar juegos activos con pelotas o peluches con momentos de descanso”. Además, es también necesario en este sentido establecer normas claras con niños y niñas y visitas para que respeten los tiempos del peludo y sus necesidades.

Menú festivo y etiqueta: bocados y looks con seguridad