El pasado septiembre, en el narcopiso en el que vivía con su dueño, un perro de un año y medio mordió presuntamente a un conocido y fue ingresado en la perrera municipal, donde la falta de cariño y el miedo le llevaron a atacar a dos de lxs trabajadorxs del centro. Su nombre era Gosu. Y, además de haberse criado probablemente en condiciones no muy allá, tuvo la mala suerte de nacer dentro de esas razas de perros que mucha gente insiste en llamar peligrosas. Ante esta situación, lo ideal habría sido darle una oportunidad a través del amor, la paciencia y el adiestramiento profesional, pero lo que hizo la perrera, en contra del deseo de todo internet, fue sacrificarlo.

Una decisión que el grupo animalista Abeiro ha llevado a los tribunales. En palabras de sus portavoces, y según recoge la periodista Silvia R. Pontevedra , “Gosu fue sacrificado sin explorarse, evaluarse y autorizarse la alternativa de vida amparada en la legislación autonómica y estatal”. De hecho, y entre otras cosas, la asociación exige los resultados de las pruebas que se le hicieron al animal para determinar que su conducta era irreconducible, pues creen que pudieron hacerse en circunstancias injustas: “Gosu atraviesa un momento de miedo y aislamiento. No está siendo evaluado en un contexto adecuado ni representativo de su comportamiento real”.