Otra vez estamos en las mismas: es el mes del Orgullo LGTBI y ya todas las empresas han cambiado su logo en Linkedin con el color de la bandera del colectivo. Si no conocías el término, a este fenómeno se le llama pinkwashing y se refiere al falso apoyo a la lucha LGTBI desde empresas y marcas para “quedar bien” ante la sociedad. Una estrategia de ‘marketing’ que busca dar una imagen de inclusividad y libertad que en la realidad no se aplica.

El objetivo no es otro que vender más, y generar una apariencia de “frescura” que se acerque a la población más joven y abierta. No obviamos que hay empresas que durante todo el año están comprometidas con causas sociales y con la inclusividad, pero el ‘pinkwashing’ se refiere a esas compañías que solo se visten con los colores LGTBI en junio y principios de julio, mientras que en sus políticas no hay ninguna referencia a políticas que tengan en cuenta cómo remediar la discriminación histórica contra el colectivo.