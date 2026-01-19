Desgraciadamente, y como refleja un nuevo análisis de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, no encajar en el cánon social tiene todavía consecuencias muy graves para la salud: el porcentaje de personas queer jóvenes que mueren a causa del suicidio es mucho mayor que el de sus homólogos cisheteros. En concreto, apuntan desde la web especializada LGBTQNation, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte entre la población joven, pero las cifras del estudio revelan un contraste del 45,3% frente al 26,6%. Una diferencia que no se produce solo entre la gente de 16 a 24 años, sino que se mantiene en el resto de grupos de edad.
Para que te hagas una idea sólida de lo preocupante de la situación, “29,6% de aquellos de entre 25 y 34 años que se identifican como LGB+ en comparación con el 18,4% que se identifica como heterosexual y 14,3% de aquellos de entre 35 y 44 años que se identifican como LGB+ en comparación con el 9,8% que se identifica como heterosexual”. Diferencias lo suficientemente significativas y repetidas como para entender que no es una casualidad. En realidad, y por culpa de las presiones sociales y la LGTBIAQfobia, las personas queer padecen muchísimo más estrés psicológico y emocional y mucho menos apoyo de las comunidades que les rodean.
Esto se percibe en las tasas de suicidio, pero también en otros comportamientos no saludables: las personas LGTBIAQ+ presentan tres veces más muertes por intoxicación de drogas y el doble de muertes por consumo de alcohol que el resto de la población. Otra prueba de cómo la discriminación y la marginalidad puede conducir a conductas negativas y peligrosas de gestión emocional. Esto parece ser especialmente cierto para los hombres: tanto los heterosexuales como los que forman parte del colectivo queer tienen más riesgo de fallecimiento por ingesta de alcohol que sus contrapartes femeninas. Unos hallazgos que invitan a pensar mucho.
Como ha explicado el director ejecutivo de la oenegé Rethink Mental Illness, “es profundamente preocupante que los datos muestren que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas LGB+. Las causas del suicidio son complejas, pero sabemos que estas personas sufren discriminación en muchos ámbitos de su vida y acoso, desde ataques físicos a odio digital”. Por ello, el experto solicita a los poderes públicos mayor investigación, mejores medidas preventivas y garantizar los servicios de salud mental gratuitos. Sobre todo en un contexto mundial de ultraderechismo que amenaza con empeorar aún más la situación del colectivo.
Recuerda: si necesitas ayuda puedes llamar al 024 o al 112. No estás solx.