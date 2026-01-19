Desgraciadamente, y como refleja un nuevo análisis de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, no encajar en el cánon social tiene todavía consecuencias muy graves para la salud: el porcentaje de personas queer jóvenes que mueren a causa del suicidio es mucho mayor que el de sus homólogos cisheteros. En concreto, apuntan desde la web especializada LGBTQNation , el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte entre la población joven, pero las cifras del estudio revelan un contraste del 45,3% frente al 26,6%. Una diferencia que no se produce solo entre la gente de 16 a 24 años, sino que se mantiene en el resto de grupos de edad.

Para que te hagas una idea sólida de lo preocupante de la situación, “29,6% de aquellos de entre 25 y 34 años que se identifican como LGB+ en comparación con el 18,4% que se identifica como heterosexual y 14,3% de aquellos de entre 35 y 44 años que se identifican como LGB+ en comparación con el 9,8% que se identifica como heterosexual”. Diferencias lo suficientemente significativas y repetidas como para entender que no es una casualidad. En realidad, y por culpa de las presiones sociales y la LGTBIAQfobia, las personas queer padecen muchísimo más estrés psicológico y emocional y mucho menos apoyo de las comunidades que les rodean.