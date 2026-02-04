Instrumentalizar a tus propios hijos para hacerle daño a tu pareja es una de las cosas más terribles que puede hacer una persona. Pero desgraciadamente ocurre: algunos maltratadores recurren a estrategias de maltrato emocional como la de no informar sobre el paradero de los hijos o la de amenazar con hacerles daño y otros incluso llevan a cabo esas amenazas. Es lo que se conoce como violencia vicaria. Una violencia derivada de la violencia de género que, según los datos del Gobierno, se ha cobrado la vida de 65 niños desde el año 2013. De ahí que haya decidido poner en marcha una ley de Violencia Vicaria. Aunque varias oenegés no están muy satisfechas con el anteproyecto.

El motivo es claro: parece ser que el anteproyecto de ley describe la violencia vicaria como un delito neutro que no tiene mucho que ver con la violencia de género. O dicho de otra manera: bajo esta nueva normativa, la violencia vicaria, que se ha venido considerando una forma aún más perversa de violencia de género, es una violencia ajena a esa violencia tan estructural que los hombres han ejercido sobre las mujeres durante milenios y que, desgraciadamente, aún no ha sido erradicada del todo. No distingue entre el padre y la madre. No contempla la violencia vicaria como un mal recurrente propio de una sociedad todavía no igualitaria, sino como “un fenómeno aislado y marginal”.