El movimiento tradwife puede llegar a generar preguntas incluso entre las mujeres más decididamente feministas. Sí, tú tienes claro cuáles son tus valores y, claramente, vivir para servir a un hombre no encaja con ninguno de ellos. De eso no tienes la más mínima duda. Es un rollo sexista a más no poder que te provoca urticaria. No obstante, hay un argumento, el de la supuesta megafelicidad de las mujeres tradicionales y tradicionalistas, que puede ser desconcertante. Porque ellas lo defienden a capa y espada. Vale, lo que tú quieras, pero mira qué tan feliz soy comparado contigo. ¿Pero es esto verdad? La investigación científica lo desmiente totalmente: es una excusa más para justificar el machismo.

Así lo explica la doctora en psicología Cara Goodwin en una publicación para Psychology Today. En sus propias palabras, “una gran encuesta de parejas casadas descubrió que el 81% de las parejas igualitarias informaron que son felices, mientras que solo el 18% de las parejas de corte tradicional informaron que eran felices”. La diferencia es abismal. Incuestionable. De hecho, y para que puedas verlo aún más claro, las parejas igualitarias tienen 4,5 veces más probabilidades de tener una relación satisfactoria que las parejas tradicionales. Y sí, amigx míx, la clave parece estar precisamente en la distribución de las tareas domésticas y de los esfuerzos dentro de la relación. No hay más.