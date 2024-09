A pesar de que Mazan es una pequeña localidad medieval, Pélicot no tuvo dificultad para encontrar a los hombres que accedieron a violar a Gisèle. La mayoría se encontraban a un solo kilómetro a la redonda de su propia casa, lugar donde se consumaban las agresiones sexuales.

Periodistas, panaderos, funcionarios públicos, guardias de prisión... Muchos se asemejan a eso que algunxs llamarán “hombres normales y corrientes” y no “monstruos” inadaptados.

La psicóloga Annabelle Montagne ha explicado durante el juicio que el acusado es un “egocéntrico narcisista” que tenía un deseo irrefrenable de cumplir sus fantasías sexuales, pero ha recalcado que no presentaba “problemas mentales ni tenía patologías mentales que le impidieran discernir lo bueno de lo malo”.

Mientras tanto, los acusados aseguran que en Mazan, sus familias y sus hijxs están sufriendo “acoso” tras la filtración de la lista de hombres que están siendo juzgados por las violaciones múltiples .

Como relata la BBC Mundo, dos mujeres de la zona, que estaban cargando su coche en una calle estrecha de Mazan, dijeron haber visto los nombres y reconocer a al menos 3 de ellos.

Es el caso de Océane Martin, de 25 años, que ha declarado: ”Esto crea tensiones, como puedes imaginar. No sabes en quién confiar en la calle. Me siento aliviada de que pronto me mudaré de este pueblo”.

Más oscuro es lo que plantea su madre, Isabelle Livarsain, de 50 años, que se muestra preocupada porque, a pesar de que la Policía ya ha identificado y detenido a 50 de los hombres cuyas imágenes aparecieron en el disco duro de Dominique Pélicot, otros 30 sospechosos, aún sin nombre ni localización, siguen en libertad.