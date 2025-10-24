En el actual tablero mundial hay 195 países. Sin embargo, y según cuenta el periodista Sergio García , experto en temas de género, solo treinta de ellos se encuentran gobernados por mujeres. Y sí, es un porcentaje muy superior a lo que ha venido sucediendo durante la historia de la humanidad, en la cual el poder ha estado casi exclusivamente en manos del hombre, pero sigue siendo tristísimo. Para que te hagas una idea, dice García, “el liderazgo femenino no ha dejado de crecer desde los años noventa, pero el ritmo es tan lento que la ONU calcula en su último informe que la paridad en las jefaturas de Gobierno no se alcanzará antes del 2150”.

2150. Es una barbaridad. De todas formas, es importante diferenciar entre un gobierno liderado por una mujer y uno de corte feminista. Al fin y al cabo, a los hombres, los que han tenido históricamente el privilegio de dirigir las economías y las políticas de los países, no les preocupa que haya una mujer al mando siempre y cuando siga la senda capitalista de toda la vida. Lo hemos visto con Meloni en Italia. Con Marine le Pen en Francia. Con Alice Weidel en Alemania. Pese a no haber llegado a gobernar algunas de ellas, han experimentado una popularidad al alza digna de estudio, quizá porque prometen un mundo machista que encandila a los hombres.