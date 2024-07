El passport bro es una corriente que hace años que existe en Estados Unidos. Muchos hombres deciden viajar a Latinoamérica, a zonas rurales, para buscar esposa. No solo se trata del mal llamado turismo de matrimonio que tiene un matiz totalmente colonial, sino que ahora también adquiere un tinte machista y muy turbio.

Es una tendencia que ya hace tiempo que existe, pero que ahora, con el avance del machismo entre los más jóvenes y las redes, se está popularizando: el passport bro . Se trata de un movimiento de hombres que deciden viajar fuera de países Occidentales, a otros países con culturas más conservadoras y patriarcales, para buscar mujeres que sean más “puras”. Dicho de otra manera, que sean mujeres que no hayan sido “contaminadas” por el feminismo.

Ahora lo peor es que lo hacen para intentar volver a recuperar el modelo de familia tradicional: tener una esposa con unos valores más tradicionales, que esté encerrada en casa, que acepte todo y que no haya tenido tantas relaciones. Muchas veces se aprovechan de que en las áreas rurales y menos conectadas con los avances del feminismo aún se siguen enseñando estos modelos.

El movimiento ha llegado a tal extremo que no solo se pueden encontrar videos en redes sociales hablando de ello, sino que también hay páginas donde se puede consultar dónde volar o qué pasos seguir.

La tendencia no solo es preocupante por el abuso que supone contra todas esas mujeres, que no dejan de ser tratadas como objetos, sino que vuelve a ser otro síntoma más de como el machismo está arraigado en nuestra sociedad. Los hombres se resisten a aceptar los cambios del feminismo y por eso optan por buscar mujeres que aún sigan los roles tradicionales de servidumbre hacia el marido. Y no porque quieran hacerlo, sino porque es la única cosa que muy probablemente habrán conocido.