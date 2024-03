Las mujeres tenemos más sueños eróticos gracias al feminismo

Hay quienes creen que los sueños son el reflejo de muchos secretos, deseos o traumas" de nuestro interior. A veces, cuando tienes sueños eróticos y aparece alguien que no esperabas, la duda se apodera de ti: ¿será que tengo deseos de los que no he sido consciente?, ¿qué hago ahora?, ¿debería contárselo a mi pareja? Un estudio explica que las mujeres están teniendo más sueños eróticos que nunca. En un estudio, Michael Schredl, un investigador del sueño en la Universidad de Friburgo Alemania, explica que ha descubierto que la frecuencia media de los sueños eróticos en más de 2.900 participantes era aproximadamente del 18%. La mayoría de los participantes que hablaban sobre sus sueños eran mujeres y personas jóvenes.

Según los investigadores, el feminismo ha jugado un papel importante en este descubrimiento, ya que este movimiento ha permitido que las mujeres estén menos reticentes a contar abiertamente los sueños eróticos que han tenido. Esto ha sucedido, además, porque existe una enorme diferencia entre los deseos relacionados con el sexo durante la vigilia que durante el sueño. Gracias al despertar feminista, las mujeres ahora pasan más tiempo del día pensando en sus fantasías sexuales, lo que —según la conocida como hipótesis de continuidad—, haría que ese pensamiento pase a los sueños. La diferencia entre estudios anteriores y los actuales es grande: en una investigación de 2007, con más de 3.500 informes de sueños realizados en la Universidad de Montreal, la frecuencia de los sueños eróticos fue del 8% tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres tenían más probabilidades de tener sueños eróticos sobre parejas actuales o anteriores; los hombres eran más propensos a soñar con múltiples parejas sexuales.