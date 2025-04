Que durante toda la historia de la humanidad las mujeres han cargado sobre sus espaldas con todas o casi todas las responsabilidades domésticas no es ninguna novedad. La diferencia dentro de las parejas ha sido brutal y, aunque se empiezan a notar cambios, sigue habiendo demasiada desigualdad. Lo que no sabíamos es que, como ha demostrado un nuevo estudio publicado en la revista especializada Demographic Research, los hombres dedican menos tiempo al día a cuidar de la casa que las mujeres incluso cuando ambxs viven solxs. No hay nadie más que pueda hacerse cargo de las cosas. No pueden delegar. Y aún así la diferencia de tiempo está ahí: en España es de 59 minutos.

¿Que por qué ocurre esto? Según la periodista experta en demografía Mayte Rius , y basándose en las declaraciones del autor principal de la investigación, Joan García-Román, la principal razón podría estar en que el estándar de limpieza no es el mismo para ambos. A ellos les basta con menos. Ellas necesitan hacer más para sentirlo limpio y en orden. Una cuestión que tiene sus raíces en la educación de género que ha impartido la sociedad durante siglos y milenios. A ellas se les ha hecho responsables del cuidado del hogar desde pequeñitas y a ellos no. A ellas se les ha enseñado a sentirse culpable cuando la casa no está bien. A exigirse muchísimo más. Ellos están libres de esa presión.