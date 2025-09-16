En las elecciones legislativas de 2023, la formación liderada por Santiago Abascal obtuvo el 12,48% de los votos totales, superando ligeramente a Sumar y convirtiéndose en la tercera fuerza política del país. Para algunxs una alegría. Y para otrxs, que no soportamos la criminalización de la inmigración ni los discursos de odio contra las minorías, una realidad muy preocupante. Y la cosa continúa: en estos momentos Vox cuenta con una estimación de voto del 17,4%, más cerca cada vez de los dos grandes partidos políticos españoles. Sueñan con gobernar. Con imponer sus ideales intolerantes. Pero el progresismo cuenta con varias murallas.

Muralla número 1: las mujeres

No es ninguna sorpresa que las formaciones de ultraderecha están ascendiendo en el mundo entero de la mano de los hombres. Como apunta el periodista malagueño Ángel Munárriz , “Vox es dominante ya entre los varones y los jóvenes”, en parte debido al discurso antifeminista de Vox. Les están vendiendo que el avance de los derechos de las mujeres les perjudica y lo están comprando. No obstante, dice Munárriz, “solo el 13,1% del electorado femenino planea votar a Abascal, 9,2 puntos menos que el masculino”. Una diferencia brutal. Una división que refleja bien los deseos de muchos hombres por mantener sus privilegios de género.

Muralla número 2: la gente mayor

Es curioso porque generalmente suele asociarse a la gente mayor con una mayor inclinación al voto a la derecha, pero la realidad es bien distinta en España en estos momentos. En palabras de este periodista, y basándose en el análisis de los datos del CIS, “a partir de los 44 años empieza la cuesta abajo en intención de voto a Abascal”. Y tiene sentido porque esta gente vivió la dictadura franquista en sus propias carnes. A ellxs no puedes venderles aquello de que con Franco se vivía mejor porque lo experimentaron y saben que es una mentira tremenda. Son los jóvenes, sobre todo los hombres de entre 25 y 34 años, quienes más apoyan a Abascal.

Muralla número 3: la comunidad LGTBIAQ+