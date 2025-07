No es un dato random ni mucho menos exagerado. Es el resultado de un nuevo estudio realizado en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y que ha confirmado que efectivamente las madres soportan mucha más carga que los padres a la hora de levantarse en mitad de la noche para atender a un bebé que llora. Concretamente el triple. Y no, lo de que es porque las mujeres están programadas para despertarse más fácilmente con el llanto de sus hijos no es cierto: es otro bulo más para seguir justificando una disparidad en la crianza que se remonta a milenios. No hay ninguna diferencia de sensibilidad en este sentido. No llamemos biología a lo que en realidad es machismo.

Y te digo esto porque ese mismo estudio también analizó esas supuestas diferencias y no halló nada. Como se explica en el paper de la investigación, “contrariamente a lo que se suele decir en los medios de comunicación, nuestros participantes masculinos no durmieron a pesar del llanto del bebé”. Olvídate del mito ese del hombre impertérrito que está tan cansado de cazar mamuts que no se entera de que su hijo sufre porque no tiene fundamento ninguno. La triste realidad es que madre y padre escuchan el llanto por igual, pero normalmente es ella quien hace el esfuerzo de salir de la cama para calmarlo.